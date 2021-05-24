BIST 1.452
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 508,44
MEDYA

Süleyman Soylu Habertürk canlı yayınında Sedat Peker iddialarına yanıt veriyor

Süleyman Soylu Habertürk TV'de saat 21.00'da Açık ve Net programına çıkıyor. İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ gibi muhalif isimler de programda yer alıyor. Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programı merak konusu.

Türkiye Youtube üzerinden 7 video yayınlayan Sedat Peker'in iddialarını konuşurken, bu gece Habertürk ekranlarına kilitlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in dile getirdiği iddialara Habertürk canlı yayınında yanıt veriyor. Daha önce TRT Haber'e konuk olan Süleyman Soylu, bu kez Habertürk'te Açık ve Net programında İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy sorularını yanıtlıyor. 

Kübra Par'ın modaratörlüğünü yaptığı Habertürk canlı yayınında Sedat Peker'in iddiaları konuşulacak. Gündemin ilk sırasında ise Mehmet Ağar'a yönelik sansasyon yaratan iddiaları var. Sedat Peker son yayınladığı Youtube videosunda Uğur Mumcu cinayetini gündeme getirmiş ve şöyle demişti:
-"Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim? Katil en önce gelir, Mehmet Ağar. Eşine diyor ki ‘Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağı iner’...

Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında ortaya attığı iddialarda Habertürk canlı yayınında konuşulacak. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Başak haftalık burç yorumları 24-30 Mayıs Dolunay'ın etkilerine dikkat!
İstanbul'da sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kanlar içerisinde bıraktı
Fatih'te taksici ile müşteri arasındaki kısa mesafe kavgasında yumruklar konuştu
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama! Cüneyt Özdemir'e söyledi
Vaka rekoru kıran Hindistan'dan pes dedirten görüntü! Kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptılar
İkizler burcu 24-30 Mayıs haftalık yorumları gündeminiz para!
Boğa burcu 24-30 Mayıs haftalık yorumları o tarihe dikkat!
İkisi birlikte geldi! Antalya'da 2 kadın, öğretmene kabusu yaşattı
İkisi birlikte geldi! Antalya'da 2 kadın, öğretmene kabusu yaşattı
Yorumlar