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Boğa burcu 24-30 Mayıs haftalık yorumları o tarihe dikkat!

24-30 Mayıs haftası Boğa burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 24-30 Mayıs haftası Boğa burcu yorumu.

24-30 Mayıs haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Haftaya başlarken pazartesinden çarşambaya kadar Ay Akrep burcunda olacak demek ki sosyal bir hafta olacak sizler için.

26 Mayıs'ta bir Dolunay gerçekleşecek buda demek oluyor ki bazı duygusal ilişkilerinizle bitişler, sonlanmalar olabilir. Cuma ve hafta sonu Ay Oğlak burcuna girecek yani maneviyatınız, hayata bakış açınız, dünya görüşünüz ön plana çıkacak.

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