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DÜNYA

Yürekler ağza geldi! Rusya'da kaplan eğitmene saldırdı işte o anlar

RUSYA'da talimatlarına uymayan kaplana sopalarla müdahale eden sirk görevlisi, uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Rusya’da düzenlenen sirkte kaplan dehşeti yaşandı. Ülkenin Novosibirsk kentinde sirk görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde kaplanın saldırısına uğradı. O anlar, gösteriyi izlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü. Rus medyası, yaralanan eğitmenin yaralandığını tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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