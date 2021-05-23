BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
YEREL

Ankara'da evin çatısında 3 saat mahsur kalan köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 3 saat boyunca çatıda mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

ANKARA’nın Gölbaşı ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda; çatıya biri tarafından çıkarıldığı iddia edilen köpek, 3 saat boyunca orada mahsur kaldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köpeği uzun uğraşlar sonucunda yakalayarak çatıdan indirdi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ise yürekleri ağza getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Avcılar'da makas atan sürücü dehşet saçtı
Mersin'de işlenen kılıçlı cinayete 8 tutuklama
Sakarya'da ortalık savaş alanına döndü! Sirenleri duyan kaçtı
Denizli'de sokak ortasında dehşet saçtı! Sebebi duyan inanamadı
Eurovision 2021'de canlı yayında skandal görüntü! Şişelerin arkasına eğilip...
Yozgat'tan kan donduran görüntü! Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı
Düzce'de üşengeçliği fenomen yaptı! Sosyal medyada olay oldu
Tansiyon yükseldi! Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası
Bodrum’da 130 kişi maskesiz mesafesiz eğlendi! Otele baskın yapan ekipler şoke oldu
İtalya Eurovision 2021 şarkısı! Måneskin'in 'Zitti E Buoni' şarkısı birincilik getirdi
Yorumlar