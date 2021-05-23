BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
YEREL

Bodrum’da 130 kişi maskesiz mesafesiz eğlendi! Otele baskın yapan ekipler şoke oldu

BODRUM’da lüks bir otele baskın yapan Emniyet güçleri ve Bodrum Turizm Danışma Bürosu ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Canlı müzik eşliğinde 130 kişinin maske, mesafe kuralarını hiçe sayarak eğlendiklerini tespit eden ekipler otelin Sağlıklı Turizm Sertifikası iptal edip otele kapama cezası verdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bodrum Turizm Danışma Bürosu ile polis ekipleri Yalıkavak mahallesinde lüks bir otele baskın yaptı. İçeri giren ekipler 130 kişinin canlı müzik eşliğinde maskesiz, mesafesiz eğlendiğini gördü. Baskın yapılan otelin Sağlıklı Turizm Sertifikası iptal edildiği ve otele kapatma cezası verildiği öğrenildi.

Denetimler sıklaştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği kademeli normalleşme sürecinde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve eğlence yapılmaması konusunda tüm otelleri uyarmış ve denetimleri sıkılaştırmıştı. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise bayramdan önce tüm otelleri özellikle eğlence düzenlememeleri ve sosyal mesafeye uyulması konusunda resmi yazı göndermiş ve Ramazan bayramından sonra ise denetimlerini sıklaştırmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İtalya Eurovision 2021 şarkısı! Måneskin'in 'Zitti E Buoni' şarkısı birincilik getirdi
Fransa'nın Eurovision 2021 şarkısı 'Voila'! İşte Barbara Pravi'nin performansı
Azerbaycan Eurovision şarkısı! Samira Efendi 'Mata Hari' ile mest etti
Muş’ta cinnet getiren şahsı polis ikna etti: Etrafa saldırdığı anlar kamerada
Luis Suarez'den şampiyonluk gözyaşları
Muharrem İnce'den 'çalıntı logo' iddialarına ikinci yanıt: Logomuzu bir genç çizdi
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta yeni müzakere süreci olacaksa iki devlet arasında yürütülmelidir
Kabak mücver nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
Can Ataklı terbiye sınırını aştı Rize'de Akşener'i protesto edenlere hakaret yağdırdı
Yorumlar 5 yorum