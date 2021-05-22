Can Ataklı terbiye sınırını aştı Rize'de Akşener'i protesto edenlere hakaret yağdırdı

Yazar Can Ataklı, Rize'de Meral Akşener'i protesto eden vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Akşener'e soru soran kadının kiralandığı iftirasını atan Ataklı, vatandaşlar için "Bir sürü sersem sepelek adam sokakta" dedi.

Gazeteci Can Ataklı Rizelilere ağır hakaretler etti, Rize ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i protesto eden vatandaşları seviyesiz bir üslupla eleştirdi.

"Bir sürü sersem sepelek adam sokakta"

Ataklı "Bir sürü sersem sepelek adam sokakta" söyleminin ardından, "sonu çok kötü olacak" diye dalga geçercesine "sokağa çıkmayacaksınız" diye Rize halkına tehditler savurdu.

"Kaça gitti bilmiyorum"

Tepki gösteren vatandaşların taklidini de yapan Ataklı, çirkin üslubunu sürdürmekle de kalmadı, İkizdere’de Meral Akşener’e soru soran kadın vatandaş için "Zavallı bir kadını kiralamışlar, belli. Zavallı bir kadın belli. Kaça gitti bilmiyorum" ifadelerini kullandı.