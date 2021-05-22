BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
GÜNCEL

Çorlu'da gasp dehşeti kamerada! Arkasından yaklaşıp zorla...

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yaya olarak evine giden bir kişinin elindeki 250 TL’yi zorla gasp eden şüpheli önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Gasp anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde yaşanan olayda yaya olarak evine gitmeye çalışan S.K. adlı kişi arkasından gelen tanımadığı bir kişinin kendisine saldırdığını ve elindeki 250 TL’sini zorla gasp ettiğini öne sürerek polise başvurdu ve yardım istedi.
Başvurunun ardından harekete geçen polis ekipleri olay yerinin meydana geldiği Saray Caddesi üzerindeki işyerlerine ait tüm güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayı gerçekleştiren şüphelinin M.N. olduğunu tespit eden polis ekipleri M.N. adlı şüpheliyi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da hastanede ‘bu bebek benim’ diyerek başkasının bebeğini çalmaya çalıştı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı araçla yasağı deldi iddiasına açıklama
Ali Babacan'dan Abdullah Gül, 'ikiyüzlülük' ve 'hain' açıklaması! En çok o söze alınmış
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
Kağıt Ev 6. bölüm fragmanı
Maraşlı 19. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım
Bu çocuk kimin tetikçisi? Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın skandal sorusu
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Irak'ın kuzeyindeki mühimmat dolu mağara kullanılamaz hale getirildi
Yorumlar 1 yorum