Muş’ta cinnet getiren şahsı polis ikna etti: Etrafa saldırdığı anlar kamerada

MUŞ'ta eşiyle problem yaşadığını iddia ederek boğazına dayadığı ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, polisin ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstasyon Caddesi Valilik yakınlarında meydana geldi. Elindeki bıçakla trafiğin yoğun olduğu caddeye çıkan V.G., araçların önüne geçerek yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazırda bekletildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı.

Zaman zaman ekmek bıçağını boğazına dayayarak kendisinden uzak durulmasını isteyen V.G., eline geçirdiği taş ve cisimlerle sağa sola saldırdı. Bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar veren V.G., Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik ikna çabasıyla intihardan vazgeçirildi.

Elindeki bıçağı polise teslim eden V.G., tedavisi yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine götürüldü. V.G.’nin hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği öğrenildi.