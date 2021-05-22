Kabak mücver nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Herkesin bayılarak yediği kabak mücver yapamaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Arzu ettiğiniz yeşillik, patates, havuç hatta kereviz gibi sebzeleri de ekleyerek hazırlayabileceğiniz bir atıştırmalık, kolay bir mücver tarifimiz var. Ne güzel olur kabak mücveri, küçük püf noktaları vardır onun. Çok fazla yağ içmemesi için yağı önceden kızdırmalı, rendelenmiş sebzelerin suyunu sıkmalı, sebzelerin taze olmasına dikkat etmeli örneğin. İşte bayılarak yiyeceğiniz kabak mücver tarifi...

Malzemeler;

(18-20 adet mücver için) 4-6 kabak, Yeşil soğan, Dere otu, 75 Gr beyaz peynir, 2 adet yumurta, 2 tepeleme yemek kaşığı un, Yeterince tuz, Kızartmak için sıvı yağ.