Luis Suarez'den şampiyonluk gözyaşları

İspanya La Liga'da şampiyon bu akşam belli oldu. Atletico Madrid tıpkı geçen hafta gibi 1-0 geriye düştüğü maçı Angel Correa ve Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazandı ve 86 puanla şampiyon oldu. Luis Suarez şampiyonluk gözyaşları döktü.

İspanya La Liga'da şampiyon bu akşam belli oldu. Atletico Madrid tıpkı geçen hafta gibi 1-0 geriye düştüğü maçı Angel Correa ve Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazandı ve 86 puanla şampiyon oldu.

Suarez, şampiyonluk sevincini gözyaşı dökerek yaşadı.