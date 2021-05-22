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Luis Suarez'den şampiyonluk gözyaşları

İspanya La Liga'da şampiyon bu akşam belli oldu. Atletico Madrid tıpkı geçen hafta gibi 1-0 geriye düştüğü maçı Angel Correa ve Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazandı ve 86 puanla şampiyon oldu. Luis Suarez şampiyonluk gözyaşları döktü.

İspanya La Liga'da şampiyon bu akşam belli oldu. Atletico Madrid tıpkı geçen hafta gibi 1-0 geriye düştüğü maçı Angel Correa ve Luis Suarez'in golleriyle 2-1 kazandı ve 86 puanla şampiyon oldu.

Suarez, şampiyonluk sevincini gözyaşı dökerek yaşadı.

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