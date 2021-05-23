İstanbul Avcılar'da makas atan sürücü dehşet saçtı

İSTANBUL Avcılar E-5 karayolunda makas atan bir sürücü dehşet saçtı. Seyir halindeki bir araca çarparak savrulan otomobil, park halindeki 10 araca daha çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansıdı. Toplamda 12 aracın hasar gördüğü kazada sokağa çıkma yasağının da etkisiyle ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza yapan otomobil sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

İSTANBUL Avcılar'da makas atarak ilerleyen bir sürücü, çok sayıda araca çarparak durabildi.

Sürücünün çarptığı araçlardan birinin sahibi Ufuk Kandemir, "Ses geldi, bize vurunca refüje çıktık. Arkaya dönüp baktığımda bir araba kendi etrafında dönüyordu" dedi.

Kazada kamyoneti hasar gören Yusuf Nayan da "Uyuşturucu bağımlısı herhalde. Arabanın içinde uyuşturucudan tutun, her şey vardı. Büyük ihtimalle kendisini kaybetmiş. İki, üç saniye önce buradan yaya geçti. Şans eseri kimse yaralanmadı" şeklinde konuştu.

Kazadan sonra kaçan 3 kişiden biri yakalandı.