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Müthiş lezzet! Patlıcanlı saksı kebabı tarifi...

İşte leziz mi leziz patlıcanlı sakı kebabı tarifi...

Adını şeklinden dolayı alan bu tarifte, patlıcanları saksı şeklinde hazırlıyoruz yanına da mis gibi bir tereyağlı pilav hazırlarsanız, parmaklarınızı yersiniz. İşte tarifi...

Malzemeler;
3 adet bostan patlıcanı,
1 yemek kaşığı sıvı yağ,
Yeterince tuz,


Kıymalı harç için;
400 gram kıyma,
1 adet soğan,
5 adet sivri biber,
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Yarım yemek kaşığı domates salçası,
2 adet domates,
1 Çay kaşığı kimyon,
1 Çay kaşığı karabiber,
1 Çay bardağı sıcak su

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