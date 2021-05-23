BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
YEREL

Düzce'de üşengeçliği fenomen yaptı! Sosyal medyada olay oldu

İhlas Haber Ajansı

DÜZCE'de atıkları poşete toplayıp, uzakta olan çöp kovasına gitmeye üşenen adam, duvarların üzerinden çöp kutusuna tam basket attı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşılınca üşengeçlik yapan adam fenomen oldu.

Düzce’nin Akınlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede görevli olan Aydın Şengül, site içerisinde temizlik yaptığı sırada hayvanların getirdiği çöpleri de toplamaya başladı. Şengül, atıkları topladıktan sonra sitenin dışındaki çöp kovasının yanına gitmek yerine çöpü duvarların üzerinden kovaya tam isabet ile attı. Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından fenomen haline gelen Şengül, hayatında hiç basketbol oynamadığını ve gelen tepkiler sonrasında mutlu olduğunu belirtti. Şengül, "Hayvanların getirdiği çöpleri gördüm, tüm çöpleri bir poşetin içine topladım. Sonra dışarıya çıkmaya üşendim. Duvarların üzerinden çöp kovasına atık poşetini attım. Poşet, direkt içine girdi. Hayatımızda basketçi olmakta varmış." dedi.

"Güzel tepkiler aldım"
"Sitenin güvenlik kamerası o anları çekmiş" diyen Şengül "Sosyal medyaya yüklenmiş. Beni tanıyan, tanımayan birçok kişi 'Nasıl yaptın, nasıl becerdin?' diye aradılar. Güzel tepkiler aldım. Arayan soran çok oldu. Özellikle bir arkadaşım aradı tebrik etti. 'Geleyim bir de beraber deneyelim' dedi. Mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tansiyon yükseldi! Metrobüste "bacak bacak üzerine attın" kavgası
Bodrum’da 130 kişi maskesiz mesafesiz eğlendi! Otele baskın yapan ekipler şoke oldu
Fransa'nın Eurovision 2021 şarkısı 'Voila'! İşte Barbara Pravi'nin performansı
İsviçre Eurovision 2021 şarkısı! Gjon's Tears, 'Tout l'Univers' şarkısını söyledi
Muş’ta cinnet getiren şahsı polis ikna etti: Etrafa saldırdığı anlar kamerada
Kırmızı ışıkta durmayan araç 4 kişiyi öldürdü! Çin'de korkunç kazanın anı
Luis Suarez'den şampiyonluk gözyaşları
Muharrem İnce'den 'çalıntı logo' iddialarına ikinci yanıt: Logomuzu bir genç çizdi
Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta yeni müzakere süreci olacaksa iki devlet arasında yürütülmelidir
Yorumlar