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Mersin'de işlenen kılıçlı cinayete 8 tutuklama

Anadolu Ajansı

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir gencin öldüğü ve gözaltına alınan 13 kişiden 8'inin tutuklandığı iki aile arasındaki kılıçlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hayatını kaybeden gencin askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde 19 Mayıs'ta iki ailenin bireyleri arasında çıkan ve kesici alet darbeleri alan 21 yaşındaki Hazar Tömbül'ün yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Taraflar arasındaki arbede anının yer aldığı görüntülerde; bölgeye elinde kılıçla koşan kişiyi durduran başka biri kılıcı alarak Tömbül'e saldırıyor. Gencin de kendisini korumaya çalıştığı ve çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı görüntülerde yer alıyor.

Öte yandan; kan kaybından hayatını kaybettiği bildirilen Tömbül'ün askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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