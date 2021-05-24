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Yüzsüzlüğü pes dedirtti! Antalya'da yasağı ihlal edip polisi azarladı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da bir parkta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki grup arasında kavga çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki grup arasında önce tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi ile grup üyeleri birbirine saldırdı. İhbar ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gruptan birisi polisin siren sesini duyması ile olay yerinden uzaklaştı. Diğer gruptan ise 2 kişi yaralandı. Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapıldı.

Grup üyelerinden birisi polise "Neden geç geliyorsunuz?" deyince, yunus timinde görevli polis memuru, “Bizi olay çıkmadan önce arayacaktın. Olay çıkmadan önce neden aramıyorsunuz? Bizi olay anında aramışsınız anında geldik. Biz araştırıp kaçanları alacağız” diyerek cevap verdi.


"Dik dik bakmadan ötürü kavga çıkmış"
Grup üyeleri ise kaçan şahıslar hakkında şikayetçi olacaklarını söyleyince polis merkezine yönlendirildi. Polis diğer şahısları ise uyararak evlerine gönderdi. Olay anını anlatan Baran Ayva ise, "Gençler bankta otuyormuş. Dik dik bakmadan ötürü kavga çıkmış. Diğer grup bıçakla falan saldırmış. Diğer taraf kaçmış" dedi.

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