Koç burcu 24-30 Mayıs haftalık yorumları odağınız finansal konular!

Bu hafta Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Koç burcu yorumu...

Koç burcu 24-30 Mayıs haftalık burç yorumları İnternethaber.com'da. Bu hafta Koç burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları...Haftaya başlarken Ay Akrep burcunda olacak demek ki odağınız finansal konularda.

Çarşamba sabahı itibari ile Ay Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Mayısta bir Dolunay gerçekleşecek ve bu Dolunay'la beraber bazı bitişler yaşayabilirsiniz. Cuma ve hafta sonu Ay Oğlak burcunda buda demek oluyor ki kariyer konuları ön plana çıkacak.