3 sivil öldü! Suriye Cerablus'ta bomba yüklü motosikletin patlama anı
SURİYE'nin Cerablus ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. Patlama anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Suriye'nin Cerablus ilçesinin merkezinde bomba yüklü motosiklet patlaması sonucu motosikletin şoförü dahil olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın ardından olaya müdahale eden sivil savunma ekipleri cesetleri yoldan kaldırdı.
Patlamanın sebebi henüz bilinmezken bombayı terör örgütü PKK/YPG tarafından motosiklete yerleştirildiği düşünülüyor.