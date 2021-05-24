Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan : İddialıyım Tayyip Erdoğan gitsin Suriye olacağız

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan Habertürk canlı yayınındaki açıklamaları gündemde. Savcı Sayan 'ABD Kürtleri niye sevsin' diyerek bomba açıklamalar yaptı. Sayan, "Tayyip Erdoğan, bir Anadolu destanıdır. Giderse çok arayacağız. Tayyip Erdoğan giderse biz Suriye olacağız.' dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Sayan, AK Parti’nin gündeminde yeni bir çözüm süreci olup olmadığı sorusuna, “Çözüm sürecini bana göre millet ittifakı arıyor. HDP ile işbirliği yapıp Kürtlerin oyunu almak için. Biz PKK ile HDP ile masaya oturmayız. Bizim gözümüzde onalar Kürtleri temsil etmiyor.” dedi.

Kübra Par’ın, “Geçmişteki hata mıydı?” sorusuna Savcı Sayan şu yanıtı verdi:

*“Ben hata diyorum, iyi niyetle başlanmıştı ancak sabote ettiler. Dağdan PKK inmesin diye sabote edildi. Türkiye’de sorun kalmaz, dünyaya meydan okuyacak.

*Kurtları temsil eden HDP, PKK, İngiltere ve Amerika istiyor bunu. Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayanlar Kürt Devleti kuramazlar mıydı? Neden izin vermediler?

*Önümüzde vicdanlı, imanlı bir lider var. Tayyip Erdoğan bir halk destanıdır. Tayyip Erdoğan, bir Anadolu destanıdır. Giderse çok arayacağız. Tayyip Erdoğan giderse biz Suriye olacağız.

*2010’da CHP’ye operasyon yapılması ile Tayyip Erdoğan paralel yapının farkına vardı. CHP’yi paravan yapacaklardı. Türkiye’yi Suriye’ye çevireceklerdi.”