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Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları

FRANSA'da Lille'nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokağa dökülen taraftarlar, Burak Yılmaz tezahüratlarıyla sokakları inletti.

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğun ardından Lille taraftarı sokaklara döküldü. Sevinç gösterilerinde bulunan taraftarlar, olağanüstü bir performans göstererek şampiyonluğun mimarlarından biri olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın adını haykırdı.

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