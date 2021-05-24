BIST 1.454
DOLAR 8,38
EURO 10,25
ALTIN 507,83
YEREL

İkisi birlikte geldi! Antalya'da 2 kadın, öğretmene kabusu yaşattı

ANTALYA'da öğretmen olan H.D. adlı kadın, site bahçesinde, 1'i komşusu 2 kadın tarafından tekme, yumruk ve sopa ile vurularak darbedildi.

Olay, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, Demirtaş Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitede oturan, 2 çocuk annesi, öğretmen H.D. ile yanına gelen komşusu E.C. ve akrabası B.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.C. ve B.Ç., H.D.'yi tekme ve yumruk ile darbetmeye başladı.

İkili, yere düşürdükleri kadına sopayla vurmayı sürdürdü. Olayı gören komşularının müdahalesiyle kurtarılan H.D., jandarmada kadınlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, E.C. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. Akraba 2 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıdı
Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; araçtan inen 2 kadının, bahçeden yürüyerek, kendilerine doğru gelen H.D.'yi tartışmanın ardından darbetmeye başladığı, bir süre sonra da komşuların gelip engel olduğu anlar yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İkisi birlikte geldi! Antalya'da 2 kadın, öğretmene kabusu yaşattı
Koç burcu 24-30 Mayıs haftalık yorumları odağınız finansal konular!
Taksim Meydanı'nda kavga eden Faslı 2 kadından biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Fatih'te dehşet! İşkence görüntülerini ailesine gönderip fidye istediler
İstanbul'da tekme ve yumruklar havada uçuştu! Sokakta birbirine girdiler
İstanbul'da sokakta pusu kurup dehşeti yaşattılar! Sebebi şok etti
Fransa sokaklarında Burak Yılmaz tezahüratları
Burak Yılmaz: Anneciğim şampiyon olduk
Yürekler ağza geldi! Rusya'da kaplan eğitmene saldırdı işte o anlar
Yüzsüzlüğü pes dedirtti! Antalya'da yasağı ihlal edip polisi azarladı
Yorumlar