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Fatih'te taksici ile müşteri arasındaki kısa mesafe kavgasında yumruklar konuştu

FATİH'te taksi şoförü ve yolcu arasında 'kısa mesafe' sebebi ile tartışma yaşandı. Yumruk yumruğa kavgaya dönen tartışma bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Çarşamba Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binen yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü, yolcu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.

Öte yandan, ikilinin birbirini darp etme anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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