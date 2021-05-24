İkizler burcu 24-30 Mayıs haftalık yorumları gündeminiz para!

Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için yorumladı...

İkizler burcu 24-30 Mayıs haftalık burç yorumları Ay Akrep burcunda başlıyor. 26 Mayıs'ta bir Dolunay gerçekleşecek ve bu Dolunay İkizler burçları için önemli kararları gündeme getirecek. İşte 24-30 Mayıs İkizler haftalık burç yorumlarının detayları...Haftaya başlarken Ay Akrep burcunda demek ki yoğun bir çalışma temponuz olacak hazır olun.

Çarşamba itibari ile Ay Yay burcunda ve 26 Mayıs'ta bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay'la beraber bazı ikili ilişkilerde sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Cuma ve hafta sonu Ay Oğlak burcunda buda demek oluyor ki gündeminiz para!