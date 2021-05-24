Yengeç burcu 24-30 Mayıs haftalık burç yorumları aşk hayatına dikkat!

24-30 Mayıs haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür siz İnternethaber.com okuyucuları için anlattı...

Yeni bir hafta başlıyor. Peki 24-30 Mayıs haftası Yengeç burçlarını neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür 24-30 Mayıs haftası Yengeç burcu haftalık yorumlarını sizler için anlattı. İşte yeni haftada yükselen Yengeçleri bekleyenler... Haftaya başlarken Ay Akrep burcunda olacak demek ki aşk ilişkileriniz ön planda olacak.

Çarşamba itibari ile Ay Yay burcuna giriş yapacak ve 26 Mayıs'ta bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay sizlerin hayatında sonlanmalar ve bitişler getirebilir. Cuma ve hafta sonu ay Oğlak burcunda yani odağınız ikili ilişkilerde.