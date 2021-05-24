Aslan haftalık burç yorumları 24-30 Mayıs yoğun günler sizi bekliyor!

24-30 Mayıs haftası yükselen Aslanları neler bekliyor? İşte sizler için 24-30 Mayıs haftası Aslan burcu yorumu.

Yeni bir hafta başlıyor. Peki 24-30 Mayıs haftası Aslan burçlarını neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür 24-30 Mayıs haftası Aslan burcu haftalık yorumlarını sizler için anlattı. İşte yeni haftada yükselen Aslanları bekleyenler...Haftaya başlarken Ay Akrep burcunda olacak demek ki gündeminiz aile, ev, yuva konuları.

Çarşamba sabahı Ay Yay burcuna giriş yapacak ve 26 Mayıs'ta bir Yay Dolunay'ı gerçekleşecek buda sizler sizler için duygusal sonlanmalar, bitişler getirebilir. Cuma ve hafta sonu Ay Oğlak burcunda yani yoğun gündemleriniz olacak oldukça yorulacaksınız.