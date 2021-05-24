Başak haftalık burç yorumları 24-30 Mayıs Dolunay'ın etkilerine dikkat!

24-30 Mayıs haftası Başak burcunu neler bekliyor? İşte sizler için bu hafta Başak burcunu bekleyenler.

24-30 Mayıs haftasında Başak burçlarını neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür 24-30 Mayıs haftası Başak burcu haftalık yorumlarını sizler için anlattı. İşte yeni haftada yükselen Başakları bekleyenler...Pazartesinden çarşamba sabahına kadar Ay Akrep burcunda olacak demek ki zihniniz hiç susmayacak.

Çarşamba sabahı itibari ile Ay Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Mayıs'ta da bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay'la beraber sizler için duygusal bitişler olabilir. Cuma ve hafta sonu Ay Oğlak burcunda olacak yani sosyalsiniz aşk hayatınız için güzel bir destek olabilir.