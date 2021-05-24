Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın Erkan Yıldırım fotoğraflı paylaşımı gündem oldu

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabı üzerinden Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la fotoğraf paylaştı. Vali fotoğrafa da "Mecnun değiIim dost; Iakin çağırırsan çöIIere geIirim!" notunu düştü.

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Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme oturan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile ilgili Burdur Valisi'nden gelen paylaşım gündeme oturdu. Erkan Yıldırım ile çekilmiş olan 2 farklı fotoğrafını paylaşan vali Ali Arslantaş, altına da bir not düştü.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Erkan Yıldırım için şunu yazdı:

-Mecnun değiIim dost; Iakin çağırırsan çöIIere geIirim! Mevlana