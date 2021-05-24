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Elazığ'da deprem! Merkez üssü Sivrice olan depremin şiddeti 3.6

ELAZIĞ'da deprem meydana geldi. Kent merkezinde hafif hissedilen depremin merkez üssünün Sivrice olduğu öğrenildi. Depremin şiddetinin ise 3.6 olduğu bildirildi.

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16:49 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 5 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nden açıklama:

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