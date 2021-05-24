Hanefi Avcı Sedat Peker için konuştu! Daha fazla tahrik olursa...

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı çarpıcı açıklamalar yaptı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarını değerlendiren Hanefi Avcı, "Bildiklerinin yüzde 10'unu anlattı" dedi.

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Hanefi Avcı, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı. Sedat Peker'in videolarla yaptığı açıklamaları yorumlayan Eski Emniyet İstihbarat Daire başkanı Hanefi Avcı, "Çünkü uzun yıllar, neredeyse 30 yıla yakın, yeraltı dünyasının bilinen bir elemanı. İş dünyasıyla, emniyetle, siyasetle bazı bağlantıları var. Çok geniş bilgilere sahip" dedi.

Sedat Peker'in çok daha fazla bilgiye sahip olduğuna inandığını belirten Hanefi Avcı, “30 yıllık çok ciddi ilişkiler ağına sahip. Ben şu anda konuştuğu değil, konuşacaklarının çok daha ilerde olacağına, çok daha geniş boyutta olacağına inanıyorum” iddiasında bulundu.

Hanefi Avcı şunları söyledi:

-“Son 30 yıldır yeraltında olup biten, hukuk dışı halledilen her sorunda bu kişinin bilgisi vardır. Bu, bir istihbarat grubu gibi bilgi toplamış, buna bilgi gelmiş, birçok insan gelip aktarmıştır. Bu kişi seviyesindeki insanların büyük bir kısmı bu bilgilere sahiptir.”

Kafasına yüzde 10'luk kısmını koymuş

-“Şu anda bildiği her şeyi değil, belli konuları anlatıyor. Bu anlattıklarının çapının genişlemesi, direkt ona yönelik yapılacak işlemleri de belirler. Bilgisi bana göre çok büyük. Çok fazla bilgi var, kafasına yüzde 10'luk bir kısmını koymuş. Mesela kendisinin üzerine, yakınlarının üzerine, dost bildiği, yakın gözüken insanlar üzerine gidilir de; anlattığı olaylar incelenmez, gösterildiği olaylar üzerine bakılmaz, araştırılmaz, soruşturulmazsa bu defa daha tahrik olur. Tahrik olacağı zaman mevcut hükümetin daha fazla karıştığı olayları ve onları suçlayacak olaylara doğru genişler diye düşünüyorum. Buradaki gelişmelerin seyri onu etkiler diye düşünüyorum”