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Adana'da pencereden o halde görünce dünyası başına yıkıldı

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da 47 yaşındaki Cevdet Aydemir, yıllardır yalnız oturduğu evinde, komşuları tarafından ölü bulundu.

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Olay, saat 14.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalleli, yıllardır yalnız yaşayan Cevdet Aydemir’i bir süredir göremeyince merak edip, evine gitti. Pencereden Aydemir’i yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kilitli olmayan kapıdan eve giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

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