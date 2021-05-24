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Talep patlaması yaşandı! Zonguldak'ta paraya para demiyor: Tarladayken satılıyor

Demirören Haber Ajansı
Talep patlaması yaşandı! Zonguldak'ta paraya para demiyor: Tarladayken satılıyor

ZONGULDAK'ta aromosı ve tadıyla padişahların sofralarından eksik etmediği Osmanlı çileğinin satışında talep patlaması yaşandı.

Talep patlaması yaşandı! Zonguldak'ta paraya para demiyor: Tarladayken satılıyor

Padişahların sofralarından eksik etmediği ve gelen davetlilere hediye edildiği anlatılan, bu nedenle 'Osmanlı' ismi verilen çileğin hasadına başlandı. İlçedeki bazı köylerde, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği tarafından yetiştirilen çilek, henüz tarladayken alıcı buluyor.

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Talep patlaması yaşandı! Zonguldak'ta paraya para demiyor: Tarladayken satılıyor

Tadı, aroması ve kokusu nedeniyle, kozmetik, ilaç ve reçel gibi çeşitli sektörlerde de kullanılan çilekte bu yıl 2 ton hasat bekleniyor. 

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Talep patlaması yaşandı! Zonguldak'ta paraya para demiyor: Tarladayken satılıyor

Hassas yapısı nedeniyle sabah erken saatlerde tek tek elle toplanan çilek, ardından sepetlere konarak satışa hazır hale geliyor. Çileğin kilosu 50-60 TL'den satılıyor.

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Talep patlaması yaşandı! Zonguldak'ta paraya para demiyor: Tarladayken satılıyor

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, derneğe ait tarlada yaptıkları hasatla elde ettikleri ürünlerin hepsinin satıldığını söyledi. 

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