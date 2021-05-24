BIST 1.452
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 508,44
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener: Netanyahu ile ilgili sözlerim çarpıtıldı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İyi Parti Lideri Meral Akşener, "Netahyanu ile ilgili söylediğimi çarpıttılar. Çarpıtmanın Rize boyutu iğrençti" dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta ziyareti sırasında basın açıklamasında bulundu. Rize İkizdere'ye, taş ocağı bahane edilerek düzenlenen eylemlere destek vermek için giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle Rizelilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:

"İyi Parti aylık periyotlarda yükselen bir siyasi parti. Teveccüh artıyor. Teveccüh arttıkça bir yerlerden oy geliyor.

"Sözlerimi çarpıttılar"
Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğimi çarpıttılar. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. 25-30 kişi durduğu yerden bağırdı. Bunlar bize caydırıcılık unsuru olamaz.

"Küfreden herkesi mahkemeye vereceğiz"
Ben Rize'de yaşayan her bir vatandaşa teşekkürlerimi sunuyorum. En ufak bir vatandaştan sorun yaşamadık. Küfreden herkesi mahkemeye vereceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'den kripto para uyarısı
Soma davasında madenci ailelerinden reddi hakim talebi
Hükümet yetkilisinden BBC'ye çarpıcı açıklama! Peker'in Mehmet Ağar iddiası doğru
Adana'da 2 kadının öldürüldüğü kanlı olay! Anne katil o diyor
Dünyanın gözü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın DENİZKURDU tatbikatında olacak
Mandzukic Milan kariyerini noktaladı: Ayrılığı kendisi açıkladı
Kapıkule'de yeni dönem! PCR testi fiyatı düşürüldü, 5 milyon turist bekleniyor
Adana'da pencereden o halde görünce dünyası başına yıkıldı
İstanbul için 'B ve C planlarımız var' deyip ekledi: Derin bir oh çekeceğiz
Elazığ'da deprem! Merkez üssü Sivrice olan depremin şiddeti 3.6
Yorumlar 25 yorum