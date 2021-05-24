Elon Musk: İnsanlık Mars'a gitmezse yok olacak
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars ile ilgili yaptığı açıklama ile dikkatleri yine üzerine çekti. Musk, insanlığın hemen Mars'a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.Abone ol
Son dönemde kripto para ve uzay ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yine gündeme oturdu.
Musk, insanlığın hemen Mars'a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Elon Musk, insanlar nesillerinin tükenmemesi için Mars'a bir an önce gidip koloni kurmaları gerektiğini söylerken, "Neslimiz tükenmeden önce Mars'ı keşfetmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Ay'a üs kurmak en mantıklı adım"
Açıklamalarını sürdüren Musk, gelecek yıllarda Ay'da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çizerken; Mars'ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam olarak bu olduğunu söyledi.
Mars ile ilgili birçok hayali olduğunu sık sık belirten Musk, geçtiğimiz günlerde SpaceX şirketi ile Mars görevleri adına NASA ile anlaşma imzalamış; 3 milyar dolarlık anlaşmayı 2024 yılına kadar nihayete erdirmeyi düşündüğünü belirtmişti.
Kızıl gezegenin keşfedilmesi gerektiğini söyleyen Musk, Mars kolonisi ile ilgili hedef tarihini ise 2050 olarak açıklamı; insanlı Mars görevi için de 2024 ve 2026 yıllarını işaret etmişti.