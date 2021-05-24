Elon Musk: İnsanlık Mars'a gitmezse yok olacak

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars ile ilgili yaptığı açıklama ile dikkatleri yine üzerine çekti. Musk, insanlığın hemen Mars'a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Son dönemde kripto para ve uzay ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yine gündeme oturdu.

Musk, insanlığın hemen Mars'a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Elon Musk, insanlar nesillerinin tükenmemesi için Mars'a bir an önce gidip koloni kurmaları gerektiğini söylerken, "Neslimiz tükenmeden önce Mars'ı keşfetmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ay'a üs kurmak en mantıklı adım"

Açıklamalarını sürdüren Musk, gelecek yıllarda Ay'da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çizerken; Mars'ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam olarak bu olduğunu söyledi.