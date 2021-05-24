Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'den kripto para uyarısı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'den kripto para açıklaması geldi. Bankanın CEO'su Noel Quinn, Reuters'e verdiği demeçte, HSBC'nin kripto para birimi alım satım masası kurma veya dijital paraları müşterilere yatırım olarak sunma gibi bir planı olmadığını çünkü kripto paraların çok değişken olduklarını ve şeffaf olmadıklarını söyledi.

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Londra merkezli çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi HSBC'den kripto paralarla ilgili açıklama geldi.

Şirketin CEO'su Noel Quinn, Reuters'e verdiği demeçte, kripto para birimi alım satım masası kurma veya dijital paraları müşterilere yatırım olarak sunma gibi bir planı olmadığını çünkü çok değişken olduklarını ve şeffaf olmadıklarını söyledi.

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin kripto paralar ile ilgili duruşu kripto para birimi ticaret masasını yeniden başlattığını bildirdiği Goldman Sachs gibi rakip bankalardan ayrışıyor.

HSBC CEO'su Quinn, "Dalgalanma göz önüne alındığında bir varlık sınıfı olarak Bitcoin'e girmiyoruz. Onu servet yönetimi işimiz içinde bir varlık sınıfı olarak tanıtmıyoruz" şeklinde konuştu.

Tipik kripto para birimleriyle ilişkili dalgalanmalardan, değerlerini ABD doları gibi varlıklara sabitleyerek kaçınmaya çalışan dijital para birimlerine atıfta bulunan Quinn, "Benzer nedenlerden dolayı kripto paralarla ilgilenmiyoruz" dedi.