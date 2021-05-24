Hindistan'da bir çift koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bir çift uçakta düğün yaptı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka rekoru kıran Hindistan'da alınan karantina kararları halkı farklı çözümlere yöneltti.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai kentinde yaşayan bir çift, Kovid-19 kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı. Madurai-Bangalore kentine giden uçakta yapılan düğüne 161 kişi katıldı. İki saat süren düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.