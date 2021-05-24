Denizli'de anne ile oğlu bir saat arayla koronavirüsten öldü

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik (45) ile annesi Nazmiye Çelik (68), yakalandıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir saat arayla yaşamını yitirdi. Anne ve oğlu, memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.

Abone ol

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik, bir ay önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Çelik, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Ardından annesi Nazmiye Çelik de koronavirüsten rahatsızlanıp aynı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Neşet Çelik, doktorların müdahalesine rağmen sabah saatlerinde; Nazmiye Çelik ise oğlundan 1 saat sonra hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazeleri memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.