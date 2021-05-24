Tolga Ağar'ın 'Erdoğan' paylaşımı sosyal medyayı salladı!

AK Parti Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın Twitter’dan paylaştığı mesaja asker arkadaşından tepki geldi.

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AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar Twitter’dan hesabından peş peşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı paylaşımlar yaptı. Ağar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı otoyolda araç kullandığı videoyu "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır…" notuyla paylaştı.

Ağar ikinci paylaşımında ise, "Biz vatan, devlet, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göze alanların torunlarıyız, çocuklarıyız. Varsa aynı şerefte aynı yürekte olan hodri meydan...” ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için açılan, “ErdoğanlaBirlikteyiz” tagini paylaştı.

Askerlik arkadaşından Tolga Ağar'a tepki...

Tolga Ağar'ın paylaşımı sosyal medyada TT listesine girince 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı olan ve son olarak da cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ali Aktaş’tan tepki geldi. Tolga Ağar ile aynı yerde anı günlerde askerlik yaptıklarını belirten Aktaş şunları yazdı:

“Çankırı'da askerlik yapmaya dayanamayıp iki üç gün içinde Ankara'ya babanın yanına evci çıkmak için nakil oldun ya devrem; vatan, devlet, bayrak için nasıl ölmeyi göze alıyorsun hiç anlamadım. Hepiniz gittiniz, ben tek kaldım bölükte vicdansızlar..."