Türkiye 24 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, can kaybı 46 bin 446 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 702 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 178 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya çıktı.

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446, ağır hasta sayısı 1745 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.