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HABER /  DÜNYA

Avusturya'da skandal! Ameliyatta yaşlı adamın yanlış bacağını kesti

AVUSTURYA'da yapılan bir cerrahi operasyonda, 82 yaşındaki bir hastanın yanlışlıkla sol yerine sağ bacağı kesildi

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Avusturya'nın Freistadt bölgesindeki bir klinik, yaşlı adama yapılan ameliyattaki "trajik hatayı" kabul etti.

Çeşitli hastalıkları bulunan ve bu hastalıklardan iki bacağının da etkilendiği belirtilen 82 yaşındaki bir adamın, sol bacağının "kesilmesi gereken duruma geldiği" tespit edildi.

Sağlıklı bacağını kaybetti 

Ancak ameliyat öncesi yanlış bacağın işaretlenmesi nedeniyle yaşlı adam daha sağlıklı olan bacağını kaybetti.

Klinikten yapılan açıklamada, hatanın, bir dizi talihsiz durumun sonucu olarak meydana geldiği belirtildi.

Olaya dair soruşturmanın sürdürüldüğü ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için standartların gözden geçirileceği aktarıldı.

Ayrıca hastaya psikolojik destek sunulduğu ifade edildi. 

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