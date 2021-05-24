CHP'den TBMM'ye Sedat Peker başvurusu

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yönelik açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik uyuşturucu ticareti açıklamalarına tepki göstermişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti ise savcıların harekete geçmesini istedi.

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Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medyadan dile getirdiği iddialar, siyasetin bir numaralı gündem maddesi olarak yer alıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik uyuşturucu ticareti iddialarına tepki göstermiş, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" demişti. Yıldırım, "Oğlum Venezuella'ya gitmiştir. Ancak bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir ve beraberinde de koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), o iddiaların Mecliste incelenmesini istedi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Devletimizi ve demokrasimizi korumak için yapılması gerekenler bellidir. Hukuku işletmek, adaleti çalıştırmak, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) devreye sokmak" şeklinde konuştu.

İYİ Parti de savcılara çağrıda bulundu.