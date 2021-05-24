BIST 1.452
DOLAR 8,39
EURO 10,25
ALTIN 508,44
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP'den TBMM'ye Sedat Peker başvurusu

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yönelik açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik uyuşturucu ticareti açıklamalarına tepki göstermişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti ise savcıların harekete geçmesini istedi.

Abone ol

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medyadan dile getirdiği iddialar, siyasetin bir numaralı gündem maddesi olarak yer alıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik uyuşturucu ticareti iddialarına tepki göstermiş, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" demişti. Yıldırım, "Oğlum Venezuella'ya gitmiştir. Ancak bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir ve beraberinde de koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), o iddiaların Mecliste incelenmesini istedi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Devletimizi ve demokrasimizi korumak için yapılması gerekenler bellidir. Hukuku işletmek, adaleti çalıştırmak, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) devreye sokmak" şeklinde konuştu.

İYİ Parti de savcılara çağrıda bulundu.

Öte yandan; CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği 'organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi'nin kimliğinin açıklanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a başvuruda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine İstanbul'a geldi
Türkiye 24 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Tolga Ağar'ın 'Erdoğan' paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'nün organize ettiği toplantıda İsrail'e sert tepki
Avusturya'da skandal! Ameliyatta yaşlı adamın yanlış bacağını kesti
Zonguldak'ta aniden rahatsızlanan hamile kadın öldü! Bebeği...
Sakarya Kocaali'de çöplükte 17 köpek ölüsü bulundu
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'a video izletmişler! Sedat Peker çökecekti denmişti
Sadık Soylu Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştu! Beni yem yaptılar
Habertürk canlı Süleyman Soylu Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuşuyor
Yorumlar