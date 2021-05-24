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Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Hacı Veli Altıntaş (57), boş arazide ölü olarak bulundu.

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KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde Hacı Veli Altıntaş'tan (57) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, Altıntaş'ın bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Altıntaş'ın cansız bedenini Kululu Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide buldu. Ekiplerin çalışması sonucu Altıntaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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