Süleyman Soylu'ya istifa sorusu? İşte cevabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te organize suç örgütü suçlamasıyla hakkında soruşturma süren Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştu. Soylu, istifa sorularına ise net cevap verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü sanığı Sedat Peker'in kendisiyle iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve savcılıktan bu konunun araştırılmasını istediğini söyledi. Soylu, soruşturmayla ilgili TBMM dahil sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Süleyman Soylu, Habertürk'te gazetecilerin Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialarıyla konuştu. Soylu, istifa iddialarıyla ilgili ortada elle tutulur bir delil olmadığını söyledi.

İşte Soylu'nun istifa iddialarıyla ilgili cevabı;

"Neden mesela söyler misiniz? (İstifa edecek misiniz sorusu üzerine) Ben Türkiye'de istifası en çok istenen adamlardan bir tanesiyim. Dört buçuk yıldır her olayda Süleyman Soylu'nun istifası isteniyor. Parlamenter sistemde de en çok hakkında gensoru verilen ismim. Bugünün işi değil bu! En çok gensoru verilen adam benim. Yani parlamenter sistem içinde bulunduğumuz dönem için söylüyorum. Benden daha fazla görev yapmış isim vardır.

20 yıldır yatırım yaptım diyor. Nereye yatırım yaptın Allah aşkına?



"Bir deli kuyuya taş atmış"

Bakın arkadaşlar ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun. Bir deli kuyuya bir taş atmış, diyorsunuz ki içişleri bakanını çıkaralım. Yarın bu deli çıkar, derse ki ya ben aslında sadece ona değil şunu da şunu da şunu da derse ne yapmak lazım. Hatta şunu söyleyebilir. Ben Süleyman Soylu'ya 5 milyon dolar para gönderdim. Diyebilir mi diyemez mi?

Benim yakınlarımla ilgili iddialar var. Bunları çağırıp soracaklar. Sonra da TBMM orada. Sonuna kadar açığım buyurun!



"Nereye yatırım yaptın Allah aşkına?"

Ben bunun ilçe başkanlığından itibaren 20 yıldır yatırım yaptım diyor. Nereye yatırım yaptın Allah aşkına? Hayatımın hangi noktasında var? Sadece o değil. Kim var hayatımın bir noktasında?

"Sonuna kadar açığım"

Ben savcılığa suç duyurusunda bulundum mu? İki ayrı madde var. Birincisi iddiaların araştırılmasını istiyorum. Doğru mu? İddialarda tek ben mi varım?

Hepsini çağıracaklar, hepsini soruşturacaklar. Ben de gideceğim. Ben de anlatacağım. İkinci bir şey daha var. Sorduğunuz bir soru daha var. Size bağlı bir kolluk. Konu adliyeye geçince kolluk kuvvetleri bana bağlı hale gelmiyor. Adli kolluk oluyor. Türkiye'nin kendisine ait kanun hukuk böyle. Burada ne iddia var?

Benim yakınlarımla ilgili iddialar var. Bunları çağırıp soracaklar. Sonra da TBMM orada. Sonuna kadar açığım buyurun."