Süleyman Soylu Sedat Peker'in tecavüz dosyası olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV canlı yayınında Sedat Peker hakkında bir tecavüz iddiasını açıkladı.

Süleyman Soylu Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programında Sedat Peker ile ilgili gündeme oturacak açıklamalar yaptı. Veyis Ateş, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz ve Mehmet Akif Ersoy'un soru yönelttiği Süleyman Soylu, Sedat Peker'in tecavüz olayıyla ilgili şunları söyledi:

-Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor Sedat Peker ve orada her şeye kapanıyor. Benim iddiam yok, belge var. Ben bir iddianın sahibi değilim. Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor. Netice itibariyle orada herşey kapanıyor.

-Oradaki iki kişi, 'Biz Bilecik'ten aldık' diyor. Neyi alıyor? Silah ruhsatlarını. 'Bilecik'e hiç gitmedik' diyor. Bilecik'te kim var? Veli Küçük var. Doğru mu? Meselenin hangi iklimde oluştuğunu ifade etmek için anlatıyorum bunu.