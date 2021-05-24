BIST 1.452
DOLAR 8,38
EURO 10,24
ALTIN 507,54
POLİTİKA

Süleyman Soylu Sedat Peker'in tecavüz dosyası olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV canlı yayınında Sedat Peker hakkında bir tecavüz iddiasını açıkladı.

Süleyman Soylu Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programında Sedat Peker ile ilgili gündeme oturacak açıklamalar yaptı. Veyis Ateş, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz ve Mehmet Akif Ersoy'un soru yönelttiği Süleyman Soylu, Sedat Peker'in tecavüz olayıyla ilgili şunları söyledi:

-Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor Sedat Peker ve orada her şeye kapanıyor. Benim iddiam yok, belge var. Ben bir iddianın sahibi değilim. Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor. Netice itibariyle orada herşey kapanıyor.

-Oradaki iki kişi, 'Biz Bilecik'ten aldık' diyor. Neyi alıyor? Silah ruhsatlarını. 'Bilecik'e hiç gitmedik' diyor. Bilecik'te kim var? Veli Küçük var. Doğru mu? Meselenin hangi iklimde oluştuğunu ifade etmek için anlatıyorum bunu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu Habertürk canlı yayınında Sedat Peker iddialarına yanıt veriyor
Başak haftalık burç yorumları 24-30 Mayıs Dolunay'ın etkilerine dikkat!
Aslan haftalık burç yorumları 24-30 Mayıs yoğun günler sizi bekliyor!
Fatih'te taksici ile müşteri arasındaki kısa mesafe kavgasında yumruklar konuştu
Yengeç burcu 24-30 Mayıs haftalık burç yorumları aşk hayatına dikkat!
Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama! Cüneyt Özdemir'e söyledi
Vaka rekoru kıran Hindistan'dan pes dedirten görüntü! Kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptılar
İkizler burcu 24-30 Mayıs haftalık yorumları gündeminiz para!
Boğa burcu 24-30 Mayıs haftalık yorumları o tarihe dikkat!
İkisi birlikte geldi! Antalya'da 2 kadın, öğretmene kabusu yaşattı
Yorumlar