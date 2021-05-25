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Sedat Peker'in FG plakalı aracı! Süleyman Soylu gösterdi eşi Özge Peker'in üstüne

Sedat Peker'in Fethullah Gülen'e methiyeler dizdiğini söyleyen Süleyman Soylu arabasının plakasını gösterdi. Soylu, aracın Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in üzerine olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te Açık ve Net programında Sedat Peker'in aracıyla ilgili belgeler gösterdi. Peker'in eşinin üstüne FG plakalı araç olduğunu açıklayan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

-Bu suç örgütü lideri Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dileyeceke, adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek, cezasını çekecek. Çıktığında etrafındaki şebekelerle iletişim kurmayacak. Cezasını çekecek, bu bedeli ödeyecek.

-Bir taraftan Fethullah Gülen'e methiyeler dizeceksin... Bu yakayı kurtaramayacak. ByLock konuşmalarında nelerin geçtiğini, onun için nelerin ifade edildiğini tek tek biliyoruz. Bir yalan makinesiyle karşı karşıyayız.

-Ben 24 FG 0202'yi kiraladım diyor. Bu araba kiralık değil, yalan söylüyor. Eşi Özge Peker'in üzerine. Özge Peker bütün mali suç hareketlerini gerçekleştiren unsur.
SEDAT PEKER NE DEDİ?

Sedat Peker ifşa olan aracıyla ilgili olarak daha önce 'Cezaevinden çıktıktan sonra 15 gün kullandım iade ettim, kiralık araçtı' demişti. Soylu'nun açıklamalarından sonra ise twitterdan şunları yazdı:
-Genelde kiralık araç kullanıyorduk güvenlik sebebiyle (çelik zırhlı araç yapılana kadar). 
-Ben eşimin üzerinden mali işler döndürmem. Benim ricamla ortak olduğu birkaç şirket var. İmza yetkisi onda değil bu şirketlerin. Eşleri olaya karıştırma

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