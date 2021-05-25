Yunanistan'da ABD'ye 4 üs daha veriliyor! Türkiye sınırı yakınında tatbikatta 2 papaz boy gösterdi

ABD ordusunun Yunanistan'da yeni üsler kuracak olması, medya da geniş yer buldu. 4 ayrı üsse daha yerleşecek olan ABD ordusu, Batı Trakya'daki Kaval yakınlarında tatbikat yaptı. Tatbikatla ilgili medyaya servis edilen fotoğraflarda askerlerin arasındaki papazlar dikkat çekti.

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Türkiye'ye meydan okuyan ABD ordusu Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri'ye konuşlanacak. ABD'nin Girit'teki Suda Üssü'nün yanı sıra kuzeydeki Dedeağaç limanını kullanan ABD ordusu, Larissa ve Stefanovikeio'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor.

Yunan medyasından bir gazete, ABD'ye dört ayrı üs daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazdı. Öne çıkan ilk yer, batıdaki Andravida hava üssü. Son aylarda Yunanistan'ın uluslararası hava tatbikatlarına ev sahipliği yapan Andravida'dan, ABD'ye ait F-15 ve F-16 savaş uçakları ile KC-135 tanker uçakları da havalandı.

Milliyet'in haberine göre, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD özel kuvvetler askerleri için yedek üs olarak ise kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor.

Askerler arasındaki papazlar dikkat çekti

ABD ve Yunan ordusu, geçen hafta NATO operasyonları kapsamında Batı Trakya'daki Kavala yakınlarında tatbikat yaptı. Resmi internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, askerler arasındaki papazlar dikkat çekti.

Gazetenin Yunanca versiyonunda 'ABD Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı seçiyor' manşeti tercih edilirken, İngilizce edisyonunda ise 'ABD ve Yunanistan askeri iş birliğini artırıyor' denildi.

Gerekçe olarak Türkiye-ABD arasındaki sorunları gösterdiler

Gazete, Washington'ın Atina'yı tercih etme sebebi olarak ise Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunları gösterdi ve ABD'nin duyduğu endişe nedeniyle söz konusu adımı attığını savundu.

Yüksek teknoloji ürünleri tedarik edilmişti

ABD, birkaç hafta önce Yunan ordusunun özel kuvvetler askerlerine aralarında kablosuz iletişim cihazlarının da yer aldığı yüksek teknoloji ürünleri tedarik etmişti. Atina, Washington'a 9 milyon dolar ödemişti

USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.