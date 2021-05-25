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İstanbul'da sapık hırsız ifşa oldu! Kadınların iç çamaşırlarını kesip özel bölgelerini izledi

KAĞITHANE'de ikamet eden 44 yaşındaki E.Y., 2001'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 11 yıl hapis yattı. Cezaevinden, 2012'de Denetimli Serbestlik Yasası ile salıverilen sapık, Temmuz 2012'de hırsızlık için evlere girmeye başladı. Girdiği evlerde de kadınlara kabusu yaşatmaya başladı. İşte H.G. ve T.G. adlı iki kız kardeşin evine giren sapığın iğrençliği...

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İstanbul'da iddiaya göre E.Y. isimli sapık, girdiği evde uyumakta olan kardeşlerin kıyafetlerini makasla kesti. İç çamaşırlarını keserek kızların özel bölgelerini izlemeye başladı. 22 yaşındaki T. uyandı ve koltukta E.Y.'yi görünce çığlık attı. Zanlı pencereden atlayıp kaçtı.

İç çamaşırı kesilirken uyandı
Sabah'ın haberine göre, sapık, iki gün sonra bu kez 14 yaşındaki R.A. ile ablaları L.A. ve G.A.'nın uyuduğu odaya girdi. Aynı sapıklığı bu kez küçük R.A.'ya yaptı. Pijamasını ve iç çamaşırını kestiği kızın uyanması üzerine kızı korkutarak, "Sus annene söyleme" diyen sapık, kızın çığlık atması üzerine pencereden atlayıp izini kaybettirdi.

İğrenç sapık evlere dadanıp kesmeye başladı
Aynı suçlardan 19 farklı sabıka kaydı bulunan E.Y.'nin birden fazla eve girip benzer şekilde genç kadınların iç çamaşırlarını kestiği ortaya çıktı. Kapı ve penceredeki parmak izinden yakayı ele veren E.Y.'ye, "Cinsel saldırı, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından dava açıldı.

8 ay hapis cezasına itiraz
H.G. ve T.G.'nin mağdur olduğu davada Asliye Ceza Mahkemesi, iç çamaşırlara zarar verdiği için 8 ay hapis verdi. İki kardeş cinsel saldırı suçundan verilen beraat kararına itiraz etti. Kararı bozan Yargıtay, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

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