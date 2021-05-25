SES'e operasyon! Yöneticiler ve üyeler polis tarafından gözaltına alındı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üye, yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de bulunduğu çok sayıda SES üyesi ve eski yöneticisi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alınanların, Ankara Emniyeti TEM Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

SES eski Eş Genel Başkanı Gönül Erden Dersim'de, SES eski Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Fikret Çalağan İstanbul'da, Rona Temelli de Van'da gözaltına alındı.

Ankara'da gözaltına alınanlar

Ankara'da gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şöyle; SES eski MYK üyesi Belkız Yurtsever, SES eski EŞ Genel Başkanı Bedriye Yorgun, emekli üye Ramazan Taş, Erdal Turan.

Operasyonun gerekçesi öğrenilemezken, farklı kentlerde gözaltına alınanların Ankara'ya getirilmesi bekleniyor.

SES'ten açıklama

Konuya ilişkin SES'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, bir önceki dönem Eş Başkanımız Gönül Erden ve bir önceki dönem MYK Üyemiz Fikret Çalağan, eski genel başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK Üyemiz Belkıs Yurtsever, Ankara Şube eski yöneticilerimizden Rona Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler."