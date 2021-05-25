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Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam edecek mi? Kararını verdi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yakın çevresine, "Yeni bir risk almaya gerek yok. Takımı yakından tanıyan Emre Belözoğlu bu işi rahatlıkla üstlenir" dediği ve görevi yine ona teslim etmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Yeni sezonda Başkan Ali Koç ve kurmayları, Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor ve bu doğrultuda da planlarını büyük bir titizlikle uygulamayı sürdürüyor. Hatırlanacağı gibi Başkan Koç, adaylığını açıkladıktan sonra ilk işinin teknik heyeti belirlemek olduğunu söyledi ve bunun için 1 Haziran tarihini göstermişti.

Bu arada teknik direktörlük için Emre Belözoğlu, Joachim Löw, Arsene Wenger, Zlatko Dalic, Sergey Rebrov isimleri önplana çıkmıştı. Koç'un, "Takımın yüzde 70'i zaten hazır. Gerekli ilaveler de yapılacak" sözleri sonrası gözler bir anda, Erol Bulut'un yerine son haftalarda Sportif Direktörlük'ten teknik adamlığa geçen Belözoğlu'na çevrildi.

Farklı pozisyon istemiyor
Takımı son haftaya kadar şampiyonluk yarışının bir şekilde içinde Belözoğlu ile yeni dönemde de çalışma fikrine sıcak baktığı öğrenilen Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Koç'un yakın çevresine de, "Yeni bir risk almaya gerek yok. Takımı yakından tanıyan Emre bu işi rahatlıkla üstlenir. Ona güvenmeye devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.

Emre bekleyişte
Fanatik gazetesinin haberine göre; şu an için sessizliğe bürünen ve yönetimin kararını bekleyen Emre Belözoğlu'nun da, hocalık dışında başka bir pozisyonda çalışmak istemediği de gelen haberler arasında yer alıyor.

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