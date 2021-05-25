FIFA'dan Fatih Terim'e sürpriz teklif! Patron için görev yapacak

Yeni sezonda Galatasaray'ın başında olup olmayacağı henüz netleşmeyen tecrübeli çalıştırıcıya FIFA'dan flaş bir teklif geldi. Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak.

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31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim'in Galatasaray'da geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in devam etmeme kararı aldığı tecrübeli çalıştırı için başkan adayları ortak bildiri yayınlamıştı. Yeni sezonda Galatasaray'ın başında olup olmayacağı henüz netleşmeyen tecrübeli çalıştırıcıya FIFA'dan flaş bir teklif geldi.

Fotomaç gazetesinin haberine göre; G.Saray'da gündem Fatih Terim... Başkan Mustafa Cengiz, görevde olduğu sürece Terim ile çalışmayacağını söyledi. Başkan adayları, taraftarın baskısından mı bilinmez sıcak mesaj veriyorlar. Son iki sezonda oldukça yıpranan deneyimli antrenörün önünde birkaç seçenek bulunuyor.

Önünde 3 seçenek var

Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek. İkincisi Katar Milli Takımı'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek. Üçüncüsü ise dinlenmek.

FIFA'dan sürpriz teklif

Fatih Terim'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da FIFA'dan geldi. Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak. Teklif bizzat FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger tarafından yapıldı. Galatasaray ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.

Özgür bıraktı

Fatih Terim kendisiyle beraber sözleşmesi biten yardımcıları Ümit Davala, Levent Şahin, Necati Ateş, Selçuk İnan, Albert Riera, Fadıl Koşutan'a serbestlik tanıdı. İstedikleri takımlarla anlaşmakta özgür olduklarını söyledi. Davala ve Şahin, ProLisans sahibi olduğu için herhangi bir takımda birinci adam olabilirler. Ateş, Riera ve İnan ise alt yapılarda çalışmaya devam edebilir. Terim'in ekibinden sadece Scott Pirri'nin sözleşmesi devam ediyor.

Adaylar ne düşünüyor

Haziran'da yapılması düşünülen ancak yasakların devam etmesi halinde Temmuz ayına kalacak olan seçim öncesinde adayların Terim kararları da netleşmeye başladı… Burak Elmas ve Işın Çelebi; Terim'le çalışmayı düşünüyor. Metin Öztürk'ün de benzer yönde bir kararı var. En güçlü adaylardan birisi olarak görülen Eşref Hamamcıoğlu da tecrübeli teknik adam ile devam edeceğini söylüyor ancak sportif direktörlük önerisi de aklının bir köşesinde duruyor.