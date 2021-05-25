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Van'da feci kaza! Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

İhlas Haber Ajansı

VAN-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu Andaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 34 LG 9653 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışan minibüs ters dönerken, otomobil de hurda yığınına döndü. Sıkışmalı trafik kazası olduğu ihbarını alan polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığına bağlı Gevaş ve Edremit İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri kaza mahalline intikal etti.

Ters dönen minibüste bulunan Teymur Şipal, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şipal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden İsmail Çiçek de sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza yapanlar araçlar olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

van
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