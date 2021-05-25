Nice'ten Ersin Destanoğlu için 5 milyon euro

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor.

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Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu'na Ligue 1 ilgisi var. L'equipe'in haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Habere göre Nice, Ersin için Beşiktaş'a ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Fransız ekibi, yapılan habere göre Beşiktaş'a 5 milyon euro teklif etti. Siyah beyazlıların ise 12 milyon euro istediği ifade edildi.